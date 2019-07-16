Екатеринбург, 16 июля, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходят традиционные «Царские дни», приуроченные к очередной годовщине со дня расстрела бывшего российского императора Николая Романова, членов его семьи и слуг. Главное событие пройдёт в ночь на 17 июля.

Цитата из к/ф «Цареубийца». Реж. Карен Шахназаров. 1991. СССР — Великобритания Расстрел царской семьи

В 23:30 на площади возле Храма-на-крови начнётся ночная Божественная литургия. Затем, по планам, в 02:30 участники двинутся крестным ходом. Они традиционно пройдут до Ганиной Ямы, куда ночью 17 июля 1918 года большевики привезли тела расстрелянных. На Ганиной Яме состоится молебен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Романов, члены его семьи и некоторые слуги были убиты ночью 17 июля 1918 года. Расстрел произошёл в Доме Ипатьева.

В 1977 году этот дом был снесён. Примечательно, что руководил этим процессом Борис Ельцин, который в тот момент был первым секретарём Свердловского обкома КПСС. А в 2003 году на месте гибели Романовых был построен Храм-на-крови.