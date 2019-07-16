Киев, 16 июля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. К отказу Киева от курса НАТО и к наделению республик Донбасса территорией с особым статусом призвал экс-дипломат Украины Олег Волошин, передаёт NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам бывшего дипломата, украинский президент Владимир Зеленский боится радикалов. В связи с этим добиться мира в стране, которого он обещал, он не может.

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что собирается вести страну в НАТО, активно развивая это «партнёрство».