Вашингтон, 16 июля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Повестка, которую транслирует президент Соединённых Штатов Дональд Трамп — это повестка «белых националистов», сообщила журналистам американский конгрессмен Ильхан Омар.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

По словам Омар, Трампу пора объявить импичмент, поскольку он «нарушает основополагающие права человека». С ней согласились несколько коллег-женщин из Демократической партии.

Напомним, недовольство женщин из Конгресса вызвало заявление Трампа о присутствии в этом законодательном органе женщин-выходцев из других стран, которые пытаются навязывать другим членам свой стиль управления правительством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Тереза Мэй осудила Трампа за такое выказывание.