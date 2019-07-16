Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2019, 04:43 — ИА Регнум. На Камчатке группа граждан, именующих себя «гражданами СССР», объединившиеся в отдельное движение «Профсоюз Союз ССР», категорически отказываются оплачивать услуги ЖКХ, требуют не выставлять им счета. Услугами — электроэнергией и теплом — тем не менее пользуются и накопили долгов уже на 8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

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В ПАО «Камчатэнерго» поступают обращения от членов общественных движений «Вольный международный профессиональный союз» и «Профессиональный Союз ССР». Заявители требуют прекратить начислять им коммунальные платежи на том основании, что они являются гражданами СССР и не подчиняются законам РФ. Всеми коммунальными услугами они при этом пользуются наравне с остальными потребителями.

Членство в организациях, объединяющих «граждан СССР» предполагает разовый либо регулярные платежи.

На сегодняшний день «граждане СССР» накопили долгов перед коммунальщиками в общей сложности более 8 млн рублей.

Взыскивать долги коммунальщикам приходится через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года камчатцы, объявившие себя «гражданами СССР», уже заявляли об отказе оплачивать коммунальные услуги.

Коммунальные платежи на полуострове — одни из самых высоких в стране. За стандартную «двушку», в которой прописаны четыре человека, оплата в месяц составляет 18 тыс. рублей.