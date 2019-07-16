Якутск, 16 июля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Нужно менять сознание населения, а не только вводить выходной день для прохождения диспансеризации, считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»). По его мнению возможны и другие мотивации для работающих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Конечно, нужно будет смотреть, что напишут в законопроекте, но общие соображения очевидны. И я сам, и большинство наших граждан, уверен, воспользуются такой возможностью и пройдут обследование, на которое сейчас не находят времени», — отметил представитель Якутии в Госдуме.

По мнению Федота Тумусова, выходной день не должен ударить по бизнесу, необходимо чётко просчитать экономику. Также можно применить дополнительные типы стимулирования работающих: например, премии за диспансеризацию, ведь здоровый работник выгоднее, чем заболевший и пропустивший куда больше дней.

Федот Тумусов «Кроме того, нужно не только выявить, но и предотвратить. Борьба с вредными привычками, пропаганда ЗОЖ: всё это не менее важно. Нужно менять сознание, а не только вводить выходной. В целом же инициатива правильная: теперь нашей задачей будет отточить детали.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает предоставлять специальный день для прохождения медосмотра работающим гражданам.

В 2019—2020 гг. пройдёт Всероссийская диспансеризация взрослого населения, распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.