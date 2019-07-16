Вашингтон, 16 июля, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Соединенным Штатам и КНДР стоит проявить «более изобретательный» подход в случае возобновления переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире радиопередачи The Sean Hannity Show.

White House Ким Чен Ын и Майк Помпео

«Надеюсь, представители Северной Кореи сядут за стол переговоров с идеями, которые им ранее в голову не приходили. Мы надеемся, что также сможем проявить большую изобретательность», — заявил он.

При этом Помпео отказался назвать сроки возобновления переговоров. Он подчеркнул, что цель президента США Дональда Трампа остается прежней — добиться полной и окончательной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля власти Северной Кореи сменили спецпредставителя по переговорам с США. Теперь команду возглавит Ким Мён Гиль, который имеет большой опыт взаимодействия с Соединенными Штатами.