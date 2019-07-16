Москва, 16 июля, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Циклон принесет сильные дожди и грозы в Центральный федеральный округ 17 июля, говорится в официальном сообщении Гидрометцентра.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля. Ожидается, что к четвергу циклон достигнет столичного региона.

К пятнице и субботе циклон немного ослабеет. В частности, стихнет ветер, однако дожди останутся. В ночные часы ожидается температура воздуха в районе +9…+16 градусов по Цельсию, днем — +17…+24.