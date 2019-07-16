Тамбов, 16 июля, 2019, 05:06 — ИА Регнум. На территории молокозавода «Дружба» в селе Новоникольское Тамбовской области произошел пожар, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Пожар

Сообщается, что возгорание возникло в районе 17:30 по московскому времени в одноэтажном производственном помещении завода. В тушении пожара принимали участие 63 человека личного состава и 21 единица спецтехники.

Пожар удалось ликвидировать к 20:00 мск. В результате возгорания частично выгорело здание, а также полностью выгорела кровля на площади в 2000 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Нижегородской области произошел пожар на территории бывшего завода химического оборудования. В результате пожара сгорело здание на площади 2 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.