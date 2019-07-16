Якутск, 16 июля, 2019, 03:25 — ИА Регнум. В Якутии на диком пляже 15 июля случилась трагедия — утонули семь человек, трое из них детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

15.mchs.gov.ru Река Лена. Якутия

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«Известно, что компания из 11 человек отдыхала на реке Лене в районе острова Пономарева. Дети купались без присмотра взрослых, в какой-то момент кричали о помощи, к ним прибежали четверо взрослых. Удалось вытащить из воды двоих детей, но реанимировать их не смогли», — рассказали спасатели.

Течением унесло ещё одного ребёнка и четверых взрослых. Их позже обнаружили специалисты Службы спасения Якутии.

Трагическое происшествие произошло на одном из ленских островов, рядом с Якутском.

«В операции участвовало 25 человек и 7 единиц техники, от МЧС России задействовано 9 человек и 2 единицы техники», — добавили в МЧС.

По факту гибели детей и взрослых проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 июля в Омской области в водоёмах утонули семь человек.