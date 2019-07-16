Вашингтон, 16 июля, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Взаимодействие России и Ирана в Сирии принесло еще больше проблем сирийским беженцам, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

DonkeyHotey Майк Помпео

По его словам, тесное взаимодействие России и Ирана в Сирии вызвало «одно из крупнейших перемещений людей». Якобы из-за этого около 6 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои жилища. Помпео в своем интервью также обвинил Россию в нежелании выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вслед за Соединенными Штатами. Он выразил мнение, что СВПД не является верным решением в вопросе сдерживания Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что властям США не следует отказываться от своих обязательств по СВПД, а следует прекратить оказывать экономическое давление на Исламскую Республику. Он подчеркнул, что Тегеран готов к переговорам с американскими властями по «ядерной сделке», однако для диалога Вашингтону необходимо снять с Ирана санкции.