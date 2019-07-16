Брюссель, 16 июля, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Совет Евросоюза продлил действие санкций против физических и юридических лиц Северной Кореи, сообщает пресс-служба совета.

Gilad Rom Флаг КНДР

Сообщается, что Совет Евросоюза пересмотрел список лиц, в отношении которых действует заморозка активов и ограничение передвижения. В этом списке содержатся 57 физических и девять юридических лиц. Также санкционный список ЕС содержит 80 физических и 75 юридических лиц, названных в резолюциях Совбеза ООН. Эти санкции вводились из-за разработки КНДР ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты не собираются отменять санкции против Северной Кореи. Также она подчеркнула, что США пока планов вводить новые санкции против КНДР не имеют.