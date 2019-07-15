Вашингтон, 16 июля, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Глава минфина США Стивен Мнучин ожидает звонка от представителей Китая на этой неделе в качестве очередного шага по возобновлению торговых переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Reuters.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

«В той степени, в которой мы будем добиваться значимого прогресса, я думаю, есть хорошие шансы, что мы туда (в Китай — прим. ИА REGNUM ) позднее отправимся», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских СМИ заявил, что действующий министр торговли США Уилбур Росс может уйти в скором времени в отставку. Этому предшествовали сообщения о раздраженности президента США Дональда Трампа министром, который якобы проявляет недостаточную жесткость в торговых переговорах с Китаем.