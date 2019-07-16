Курган, 16 июля, 2019, 05:47 — ИА Регнум. На избирательный счёт врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова поступила максимально возможная сумма 50 млн рублей. Более пяти миллионов им уже потрачено, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы регионального избиркома.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Вадим Шумков на выборы получил 20 млн рублей от партии «Единая Россия», 15 млн — от Фонда поддержки будущих поколений, и 14,9 млн рублей — от Фонда народных проектов. На 10 июля затрачено 5,4 млн рублей. Из них потрачено на изготовление агитматериалов 1,4 млн рублей, на финансовое обеспечение сбора подписей более 600 тыс. рублей, остальное — на другие расходы.

Кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода имеет на счетах 59 тысяч рублей. Из них она потратила на 10 июля 25 тыс. рублей.

Кандидат от КПРФ Яков Сидоров собирается потратить на выборы 100 тыс. рублей, из которых уже потратил 84,2 тыс. рублей.

Весьма серьёзный избирательный фонд на 10 июля у претендента от ЛДПР Юрия Ярушина — 3,09 млн рублей. Из них 90 тыс. рублей затрачено на сбор подписей.

Отметим, что увеличение предельных размеров избирательных фондов кандидатов в главы региона с 30 млн до 50 млн рублей было разрешено депутатами Курганской областной думы в феврале 2019 года.

Напомним, что выборы губернатора Курганской области пройдут 8 сентября 2019 года.