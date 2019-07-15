Кишинёв, 16 июля, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Бывший лидер Демпартии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк захватил контроль над политической системой страны через влияние на генпрокурора, а возможность назначить на эту должность своего человека он «купил» в 2009 году у лидера Альянса «Наша Молдова» Серафима Урекяна за €2 млн. Об этом заявил в своем первом после ареста в 2015 году интервью телеканалу TV8 экс-премьер Молдавии Владимир Филат, отбывающий девятилетний срок за коррупцию.

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Филат сказал, что это произошло при создании первого Альянса за евроинтеграцию, и он рассказал об этом тогдашнему послу США в Молдавии Азифу Чодри, на что тот сказал, что это опасно для страны, но «решать — молдавским политикам».

Напомним, с 2009 по 2019 год пост генпрокурора в Молдавии контролировал Плахонтюк. Это, наряду с контролем над Конституционным судом, позволило ему установить полный контроль над государственной системой страны и расправиться со всеми политическими оппонентами, включая Филата.