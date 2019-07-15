Лондон, 16 июля, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Снимки с изображением медузы размером с человека сделала ныряльщица Лиззи Дейли, написала она в Twitter.

Медуза

Медузу она смогла сфотографировать в районе побережья Корнуолл (Великобритания).

«Это безумие! Дайверы плавали с этой массивной бочковой медузой у побережья Корнуолла. Это самый большой вид медуз в британских водах», — написала Дейли.

https://twitter.com/BBCNewsbeat/status/1150723644374622208

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что у берегов острова Лансароте (Испания) появилось множество ядовитых медуз.