Брюссель, 16 июля, 2019, 02:11 — ИА Регнум. НАТО отмечает усиление попыток шпионажа со стороны различных стран против членов военного блока, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Сплошной шпионаж

«Мы отмечаем рост усилий разных государств в их попытках шпионить разными способами за союзниками по НАТО», — заявил он.

По словам Столтенберга, шпионаж ведется как за промышленными и гражданскими объектами, так и за военными объектами и вооруженными силами стран-членов альянса. В связи с этим НАТО усилило обмен разведданными между союзниками для повышения эффективности противодействия шпионажу. Столтенберг отметил, что попытки шпионажа происходят в киберпространстве. Однако конкретные страны, осуществляющие шпионаж, он назвать отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать «свой последний шанс» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В противном случае, как считает генсек альянса, вся ответственность за последствия будет возложена на Москву.