Киев, 16 июля, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Служебный автомобиль, на котором ездит украинский президент Владимир Зеленский, тоже порой стоит в пробках, заявил глава государства в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, у него не такой уж большой кортеж: авто, на котором едет он, и машина с охраной. Третья машина задействуется не всегда — только когда везёт членов его команды, которые сопровождают его.

«Эти машины останавливаются на всех светофорах, стоят в пробке, не позволяют себе пользоваться мигалками», — заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский победил на президентских выборах, задействовав образ из фильма «Слуга народа», где он изображал президента, который ездит на велосипеде — в противоположность олигархам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля машины кортежа Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов. Автомобили кортежа пытались обогнать автобусную колонну.