Вашингтон, 16 июля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

Согласно документу, перед рассмотрением запросов от мигрантов, прибывших со стороны южной границы, на предоставление убежища американские власти примут во внимание, запрашивали ли мигранты убежища в других странах, оказавшихся по пути их следования на территорию Соединенных Штатов. Если же такие иностранцы не запрашивали убежища в этих странах — в рассмотрении их обращения им откажут.

Подчеркивается, что из этого правила все же будут исключения — они будут действовать для мигрантов, доставленных в США против их воли. Также в качестве исключения будут рассматриваться запросы тех мигрантов, кому отказали в предоставлении убежища в третьей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении подсчитать, сколько легальных и нелегальных мигрантов находится на территории Соединенных Штатов. Предполагается, что федеральные агентства в штатах будут предоставлять точные сведения о количестве мигрантов.