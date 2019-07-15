Пекин, 15 июля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. В Китае на фоне быстрого роста инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики, в первой половине 2019 года сохранился устойчивый рост капиталовложений в основные производственные фонды, сообщает 15 июля Синьхуа со ссылкой на официальные данные, полученные от Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

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Общий объем капитальных вложений за указанный период вырос почти на 6%, а размер инвестиций почти достиг 30 трлн юаней (около 4,5 трлн долларов).

Без малого на 10,5% увеличились инвестиции в высокотехнологичную сферу. Ещё более быстрый рост на 13,5% показали аналогичные услуги.

Главный вывод, сделанный в ГСУ в рамках обнародованных данных, заключается в сохраняющейся стабильности развития китайской экономики.