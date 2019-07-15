Пушкин, Санкт-Петербург, 15 июля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Одна из крупнейших отечественных сельхоз-выставок, деловой форум агропромышленников прошел в этом году в Пушкине, городе, в исторической ретроспективе более известном как Царское Село. Открыли работу форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Партнером Всероссийского дня поля выступила компания «ФосАгро». Учитывая, что компания — лидер по поставкам минеральных удобрений российским аграриям, то это партнерство выглядит неслучайным. Вклад компании в развитие отечественного аграрного сектора подчеркнул и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев во время посещения стенда «ФосАгро».

Mcx.ru Дмитрий Патрушев открыл выставку «Всероссийский день поля – 2019»

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, Ленинградская область стала одним из центров инвестиций со стороны производителей минеральных удобрений. «ФосАгро» начала реализацию инвестиционного проекта по модернизации собственного производства в Волхове.

Андрей Гурьев «Качество сельхозпродукции стало одной из главных тем деловой программы выставки, поэтому «ФосАгро» максимально широко представила свою продукцию на полях Ленинградской области. Как и в прошлом году, сотни сортов и десятки передовых гибридов сельхозкультур на делянках «Всероссийского дня поля-2019» выращены с применением экологически чистых комплексных удобрений «ФосАгро».

Сбытовая сеть «ФосАгро-Регион» представила на выставке системы минерального питания растений, которые показали высокую эффективность на опытных полях. Компания также обеспечила агрономическое сопровождение посевов вплоть до завершения демонстрационных мероприятий. С этим кейсом компании, также как и с прочими, накопленными компанией за время работы на российском аграрном рынке, можно было ознакомится в ходе семинара «Управление качеством растениеводческой продукции для стабильной реализации экспортного потенциала российского АПК». Семинар был посвящен организации эффективного минерального питания растений и повышению рентабельности сельхозпроизводства. Он стал одним из ключевых мероприятия деловой программы форума.

«За годы работы на приоритетном для нас российском рынке «ФосАгро» накопила уникальный опыт взаимодействия с предприятиями АПК. Мы уверены, что можем и должны распространять этот опыт применения минеральных удобрений не только в России, но и за ее пределами. Мы пригласили на Всероссийский день поля наших зарубежных клиентов и партнеров для того, чтобы они могли оценить эффективность российского подхода к управлению урожаем в климатических условиях Ленинградской области. Полученные отзывы говорят о высокой заинтересованности зарубежных коллег в российских техниках земледелия», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин.