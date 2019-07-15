Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Москва, 15 июля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
Kremlin.ru
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Видеоролик 15 июля опубликован телеканалом «Звезда» на видеохостинге YouTube.
Демонстрируется сам полёт, а также взлёт и посадка Ту-160, также известных как «белые лебеди».
Напомним, воздушное патрулирование продолжалось свыше семи часов. За это время российские ракетоносцы сопровождались истребителями ВВС Дании, Финляндии и Швеции.