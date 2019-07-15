Киев, 15 июля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2019 года уплатила в бюджет около 58,6 млрд грн налогов и сборов.

НАК «Нафтогаз Украины»

Соответствующую информацию сегодня, 15 июня, обнародовала пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы энергетической госкомпании, поступления от предприятий группы составили около 15,9% совокупного дохода государственного бюджета Украины за шесть месяцев 2019 г.

Согласно официальным данным, «Нафтогаз Украины» в 2018 году уплатил в госбюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, в 2017 г. — около 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Нафтогаз Украины» в судебном порядке оспорил обязательство компании выплатить государству 90% дивидендов от прибыли за 2018 год и выиграл этот суд. 5 июля на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, не называя конкретных фамилий, пригрозил увольнять руководителей «ряда государственных компаний», если они не отзовут из судов иски относительно нежелания перечислять дивиденды в государственный бюджет.