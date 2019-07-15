Багдад, 15 июля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. В юго-западной части столицы Ирака прогремели два взрыва, сообщает 15 июля телеканал Sky News Arabia.

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По информации телеканала, в результате взрывов, произошедших в районе Эль-Маалеф, погибли два человека и ещё не менее 20 получили ранения.

Местные СМИ утверждают, что взрывы совершили смертники, которые не смогли добраться до одной из мечетей южнее Багдада, якобы являвшейся целью их террористической атаки.

Причины и подробности происшествия уточняют местные силовики.