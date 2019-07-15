Ташкент, 15 июля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Соглашение между правительствами Узбекистана и Белоруссии о системе содействия взаимной торговле вступило в силу сегодня, 15 июля, сообщает МИД Узбекистана.

Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

Соглашение было подписано 13 сентября 2018 года в Ташкенте.

«Документом предусматривается обеспечение развития системы содействия взаимной торговле, а также создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, в представлении им приоритетного оформления в пунктах назначения и упрощения таможенных формальностей», — сообщает МИД.

Между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве на 2008−2017 годы, соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, соглашение между министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуации и ликвидации их последствий.

Последние данные о двустороннем узбекско-белорусском товарообороте, которые фигурируют на официальном сайте МИД Узбекистана, датируются 2016 годом, по итогам которого объем взаимной торговли составил 113,4 миллиона долларов.