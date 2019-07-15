Челябинск, 15 июля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Жители Челябинска устали от проводимых сетевыми компаниями раскопок на улицах города. Об этом 15 июля на аппаратном совещании заявила врио мэра Наталья Котова.

Раскопки дорог

Она отметила, что в ходе ремонта теплосетей сетевики часто оставляют после себя разрытые ямы. Это вызывает нарекания со стороны горожан. Чиновница пообещала изучить ситуацию, в том числе и проанализировать уже выданные ордера на предмет наличия нарушений.

«Жители города уже устали от этих раскопок. Наведите порядок в этой сфере», — потребовала Котова от главы городского управления благоустройства Владимира Жучкова.

Жучков, в свою очередь, отметил, что 90% раскопок связаны с авариями на теплосетях. Сетевым компаниям на устранение повреждений даётся десять дней. Если к этому сроку работы не могут завершить, то ордер продлевают.