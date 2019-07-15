Москва, 15 июля, 2019, 20:18 — ИА Регнум. В Совфеде осудили заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова относительно сноса Керченского моста, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Turchynov.com Александр Турчинов

«Надо быть совсем больным на голову человеком, чтобы заявить подобное. Тем не менее никто из правящей на Украине элиты не одернул Турчинова, покрутив пальцем у виска. Мол, не обращайте на него внимания, у мужика совсем крыша поехала», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Именно это обстоятельство серьёзно беспокоит парламентария.

«Турчинов не одинок. Государственный переворот рассадил на ключевые посты в стране сотни безответственных людей, готовых ради удовлетворения личных амбиций пожертвовать Украиной, и от них можно ожидать любых провокаций», — сказал сенатор.

Он уверен, что нельзя расслабляться ни на секунду, и не сомневается в том, что российские военные это прекрасно понимают.

Крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост, утверждает Турчинов.