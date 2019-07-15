Лондон, 15 июля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. «Брексит и связанные с ним эксцессы возродили все возможные клише, в том числе то, что история всегда повторяется дважды: сперва как трагедия, а затем как фарс, — пишет испанское издание El Pais. — Британские СМИ в эти дни сопоставляют национальное потрясение, которым стало разоблачение Кима Филби и его приспешников в Кэмбридже — круга двойных агентов, находившихся на службе у Москвы в ходе Холодной войны — с утечкой взрывоопасных дипломатических сообщений бывшего посла Соединенного Королевства в Вашингтоне, сэра Кима Даррока, нацеленных против Трампа».

Gov.uk Ким Даррок

Инцидент с Дарроком не только повлек за собой отставку этого высокопоставленного дипломата — которого ценили в своей стране и который обладал невероятной сетью контактов благодаря десятилетиям, проведенным на государственной службе, — но также развязал охоту на ведьм с участием британских секретных служб. Цель охоты — обнаружить виновного или виновных в почти смертельном ударе по престижу внешнеполитического корпуса Ее Величества.

Кроме того, случившееся заставило пошатнуться авторитет Бориса Джонсона — кандидата на должность Терезы Мэй, поскольку его враги обвинили политика в том, что он «бросил дипломата под автобус» своей неготовностью защищать его. Средства массовой информации оказались перед лицом столкновения со Скотленд-ярдом, после чего Нил Базу, ответственный за борьбу с терроризмом в городской полиции, предупредил: публикация секретных документов «может представлять собой тяжкое преступление, которое едва ли можно оправдать аргументом общественной пользы».

Базу дошел в своих подозрениях до указания на то, что евроскептики не остановятся ни перед чем ради успеха своего дела. Внутреннее расследование вертится вокруг убежденности в том, что ответственный за утечку должен быть высокопоставленным сторонником Брексита — «Филби от евроскептиков», отмечает The Sunday Times — готовым разрушить карьеру любому, кто проявляет сдержанность в вопросе выхода Великобритании из Евросоюза.

В то самое время, когда издание The Daily Mail опубликовало сенсационное содержимое докладов Даррока своему начальству, стало известно о наличии отношений между журналисткой, выпустившей эксклюзив, Изабель Оукшот, и председателем Партии Брексита и европарламентарием Ричардом Тайсом. «Сторонники теории заговора, которые обвиняют меня в надеждах на пост посла в Соединенных Штатах, полностью ошибаются. Это предположение нелепо!» — поспешил написать Тайс в своем аккаунте в Twitter.

Уже через несколько часов после публикации первых цитат из почты Даррока, в которых Трамп был назван никудышным, а его администрация — недееспособной, радикальный националист Найджел Фарадж потребовал замены посла. «Слишком много следов Партии Брексита во всем этом деле», — приводит The Times слова анонимного британского дипломата по этому поводу.