Анкара, 15 июля, 2019, 19:37 — ИА Регнум. После того как Турция получила российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, Анкара постарается добиться совместного с Россией производства современных систем ПВО, заявил 15 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в честь третьей годовщины пресечения попытки госпереворота в стране.

ИА REGNUM С-400

Выступление турецкого президента транслировал телеканал NTV.

«Мы начали получать наши С-400. Сначала говорили, что мы их не получим, потом — что мы не сможем ими пользоваться. Но С-400 уже доставляются на самолетах в Турцию. Следующей нашей целью будет совместное с Россией производство», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом президент Турции сообщил, что последние из закупленных комплексов С-400 Анкара получит не позднее мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Турции могут быть частично переданы технологии производства зенитно-ракетных систем ПВО/ПРО С-400.