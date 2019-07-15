Москва, 15 июля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. В Москве сожалеют об однобокости подходов Европейского союза к оценке причин кризиса вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в комментарии, распространённом 15 июля пресс-службой МИД России.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.

«Однако с учётом того, что в ЕС сочли необходимым заявить об этом менее чем за три недели до истечения инициированной США процедуры по выходу из договора, поневоле приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьёзности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников», — отмечают в МИД.

В ведомстве выразили сожаление в связи однобокостью подходов Евросоюза к причинам кризиса вокруг ДРСМД и обратили внимание, что в заявлении Федерики Могерини даже не были упомянуты многолетние российские озабоченности тем, как договор исполнялся американской стороной.

«Понятно, что заявление сделано «для галочки» и преследует сугубо пропагандистские цели. На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий в контексте ДРСМД на основе взаимной транспарентности», — констатируют в МИД.

Подчёркивается, что все выдвинутые российской стороной предложения остаются в силе, и решение о том, быть или не быть договору о РСМД, предстоит принять Соединённым Штатам.