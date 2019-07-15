Москва, 15 июля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. В Москве станция метро «Университет» работает в режиме повышенной нагрузки, передаёт 15 июля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрут автобуса КМ1 следует от станции метро Университет до станции Саларьево

С 13 по 20 июля закрыт южный участок Сокольнической линии, не работают сразу девять станций от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». В эти дни «Университет» является конечной станцией красной ветки. 15 июля — первый рабочий день.

«По возможности, пожалуйста, пользуйтесь северным вестибюлем станции московского метро «Университет»: он гораздо свободнее южного. Напомним, на время закрытия юго-западного участка Сокольнической линии станция «Университет» стала конечной. Просим вас заранее планировать маршрут», — сообщили в утренний час пик на странице Twitter метрополитена.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события, на всём пути красной ветки в поездах объявляют о закрытии участка. На самой станции «Университет» установлены информационные щиты, работают волонтёры.

В разгар часа пик возник небольшой затор на вход в южный вестибюль. В него попали те пассажиры, что едут с работы со стороны Новой Москвы и Московской области. Во время затруднений волонтёры перенаправляли потоки людей к северному вестибюлю станции. Чтобы попасть к нему, нужно пройти по подземному переходу.

От станции постоянно отходят автобусы компенсационных маршрутов.

«Автобусы стоят в 250 метрах от метро. Их много, забитыми не уезжают. Давки нет», — передаёт корреспондент.

На месте, помимо сотрудников метрополитена, работает также полиция. Так, когда создался затор из машин на выезд из дворов, сотрудники правопорядка регулировали движение: остановили людей, чтобы пропустить машины. Благодаря их вмешательству разобраться с потоком удалось за одну минуту, что не сказалось на ситуации у станции метро.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытие участка красной ветки связано со строительством Большой кольцевой линии. Под «Проспектом Вернадского» планируется проложить левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного «кольца».