Донецк, 15 июля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за последние сутки в результате обстрелов со стороны Украины погиб один военнослужащий. Об этом 15 июля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), всего за сутки украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 294 боеприпаса.

Уточняется, что обстрелам подвергались аэропорт Донецка, населённые пункты Старомихайловка и Спартак в окрестностях Донецка, посёлки Доломитное и Верхнеторецкое в районе Горловки, Докучаевск и село Заиченко на юге ДНР.

Кроме этого, второй день обстрелам подвергается территория Докучаевского нефтеперерабатывающего завода. В результате обстрелов на заводе повреждены бензо-дизельная установка и профлист обшивки, пробиты осколками два пожарных резервуара, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.