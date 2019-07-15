Нижний Новгород, 15 июля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. По «горячим следам» нижегородские оперативники задержали подозреваемого в убийстве главы регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олега Казаринова. Им оказался 34-летний мужчина, который не был ранее знаком с погибшим, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, в момент происшествия подозреваемый был нетрезв. Он задержан в порядке ст. 91−92 УПК РФ.

Мужчина дал признательные показания.

В его отношении суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Казаринов скончался в больнице №35 Нижнего Новгорода после полученного 12 июля серьезного ранения.

По словам супруги погибшего, в момент происшествия он находился на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щёлоковский хутор», где проходила подготовка к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч». Она отметила, что нападавший набросился на Казаринова внезапно, без всякой видимой причины.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).