На снижение цен на газ на Украине влияют выборы, суды и цены в ЕС — эксперт
Киев, 15 июля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обещает продавать населению газ по 260 долл за 1000 кубометров, хотя закупает газ на украинской границе по 155 долл. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
По его словам, сегодня в Европе удерживаются самые низкие цены на газ. «Если закупать и закачивать газ сейчас, это сэкономит около $100 на 1000 кубометров. Даже с учетом интересов посредников, которые продают Украине российский газ под видом европейского на границе с Украиной, его цена составит 150−155 долл. Украинцам обещают продавать газ со скидкой по цене 260−265 долл. Иметь маржу более 100 долл для «Нафтогаза» многовато. Это следствие деятельности монополии», — пояснил Гаврилечко.
Он считает, что сегодня правительство Владимира Гройсмана и «Нафтогаз» снижают стоимость газа из-за «политического фактора выборов». По словам Гаврилечко, руководство «Нафтогаза» пытается «понравиться действующему премьеру, который после завершения досрочных выборов обещал снизить цену на газ и разобраться с «Нафтогазом».
Кроме того, он считает, что на снижение цен на газ внутри Украины влияют решения судов, которые признали незаконными решения правительства Украины поднять цены на газ в 12 раз.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Шестой апелляционный административный суд Украины оставил в силе решение Окружного административного суда по иску лидера фракции «Батькивщина» ЮлииТимошенко к правительству и компании «Нафтогаз», которым определяется порядок формирования цены на природный газ. Как отмечает «Судебно-юридическая газета», суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27апреля 2016 года.
Напомним, в июне пресс-служба «Нафтогаза» проинформировала, что цена на газ для бытовых потребителей в июле составит 7600−8200 гривен (до 318 долл) за тысячу кубометров, в зависимости от тарифов газораспределительных компаний.