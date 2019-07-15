Сухум, 15 июля, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Лидер оппозиционных политических сил, депутат парламента Аслан Бжания объявил о том, что больше не планирует баллотироваться на предстоящих президентских выборах и призывает своих сторонников поддержать кандидатуру председателя политсовета партии «Амцахара» Алхаса Квициния. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

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Как отметил Бжания, причиной отказа стало неблагополучное состояние здоровья, вызванное покушением на его жизнь. Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба заявил, что результаты проведенных в Польше и Германии анализов биоматериалов Аслана Бжания и двух его сотрудников свидетельствуют об отравлении лидера оппозиции и его сотрудников ртутью.

Напомним, именно из-за болезни Бжании по требованию оппозиции в мае президентские выборы в Абхазии были перенесены с 21 июля на 25 августа. Партия «Амцахара» была зарегистрирована на выдвижение кандидата в президенты Центризбиркомом Абхазии 2 июля, но на тот момент не объявила имя своего кандидата. Инициативная группа Аслана Бжания была зарегистрирована 5 июля. 10 июля «Амцахара» объявила своим кандидатом Алхаса Квициния.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа.