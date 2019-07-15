Вильнюс, 15 июля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Вступивший 12 июля в должность нового президента Литвы Гитанас Науседа сегодня, 15 июля, подписал одно из своих первых распоряжений в новой должности — декрет о представлении в должность новым командующим армии Литвы 52-летнего генерал-майора Вальдемараса Рупшиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Augustas Didžgalvis Гитанас Науседа

Декрет президента парламент рассмотрит уже 16 июля. Свою военную карьеру Рупшис начал в 1990 году, в итоге в 2011 году возглавив главное литовское подразделение — механизированную пехотную бригаду Geležinis vilkas. Эта бригада в настоящий момент является основной строкой расходов увеличивающегося бюджета на оборону.

Также отметим, что ещё во время предвыборной гонки весной 2019 года Науседу заподозрили в бизнес-интересах в обеспечении литовской армии. Он через главного лоббиста литовского бизнеса, председателя конфедерации предпринимателей Литвы Валдаса Суткуса, тайно встретился с командующим армией Литвы Витаутасом Жукасом. Когда информация просочилась, её интерпретировали так, что Науседа хочет заручиться поддержкой армии, а Суткус — оборонными заказами и будущим бизнесом «на стволах». Стороны обвинения отвергли, но скандал не стихал несколько недель.