Струги Красные, Псковская область, 15 июля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Псковский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — компания «Экопром» — с января 2019 года вывозит отходы на две закрытые по судам свалки в Струго-Красненском и Плюсском районах Псковской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Псковском областном собрании депутатов по итогам встреч спикера регионального парламента Александра Котова с местными властями и представителями регионального оператора, посвящённым ходу мусорной реформы в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Обе свалки на сегодня являются несанкционированными. Одна из них — в бывшем карьере у деревни Ольгино Струго-Красненского района никогда не имела паспорта и не имеет шансов получить лицензию. Через залежи мусора проходит муниципальная дорога, и хотя площадка частично огорожена, ворота на неё распахнуты, проехать между отвалами хлама может любой», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Плюсском районе полигону ТКО у деревни Курея может быть в перспективе возвращён официальный статус, но сейчас на его воротах висит замок, что не мешает им пользоваться всем желающим. Фактически полигон находится без присмотра, периодически горит, а с появлением замка на воротах мешки с отходами складируются с внешней стороны забора, так что стихийная свалка начала захватывать проезжую часть.

По словам представителя компании «Экопром» Антона Васильева, обе свалки используются региональным оператором потому, что включены в территориальную схему обращения с отходами, предоставленную комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области.

«По документам вы не имеете никакого отношения к свалке, не обслуживаете её, никому не платите за использование, но сами мусор возите. И притом, что не предоставляете в полном объёме услугу населению, всем остальным закрыли доступ», — прокомментировал ситуацию Александр Котов.

В пресс-службе Псковского областного собрания депутатов напомнили, что на очередной сессии 4 июля региональный парламент принял постановление, содержащее рекомендации администрации области и региональному оператору. В документе говорится и о необходимости актуализации территориальной схемы обращения с отходами Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые правила сбора и утилизации ТКО начали действовать в Псковской области с начала 2019 года. Региональным оператором по обращению с отходами в регионе по итогам открытого конкурса является ООО «Экопром» (дочерняя структура группы компаний «Мехуборка»), к деятельности которого у жителей возникает много претензий ‑ и по отсутствию квитанций, и по нехватке контейнеров и мешков для вывозов мусора.