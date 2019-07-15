Киев, 15 июля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. На Украине готовятся к визиту министра внешней экономики и иностранных дел Петера Сийярто в закарпатский город Берегово, намеченному на вторник, 16 июля.

(сс) Archivo Medios Públicos EP Петер Сийярто

Согласно официальной информации, в планах главы МИД Венгрии — встретиться с лидерами венгерских организаций украинского Закарпатья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что «изучают» ситуацию, связанную с визитом Сийярто в Закарпатскую область накануне внеочередных парламентских выборов, намеченных на 21 июля.

По итогам «изучения» заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок обратился к послу Венгрии Иштвану Ийдярто через социальные сети с призывом, чтобы представители Будапешта не переходили «красные линии» во взаимодействии с гражданами Украины венгерского происхождения в Закарпатье.

ИА REGNUM напоминает, что 11 июля Берегово посетил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор. Официальным предлогом для визита послужила презентация нового этапа так называемого «плана Эгана» — программы грантов на поддержку сфер туризма и сельского хозяйства Закарпатья.

Также до выборов Закарпатье намерен посетить руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Формальная причина визита — открытие реформатской церкви в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

Украинское издание «Европейская правда» утверждает, что последние несколько недель в Закарпатье наблюдается чрезвычайная мобилизация венгерской общины и беспрецедентным является тот факт, что эта мобилизация происходит при непосредственном участии официальных лиц венгерской власти — от дипломатов до чиновников. «Это не только может повлиять на результаты выборов в регионе (речь идет о 3 мажоритарных округах), но и дополнительно обострить украинско-венгерские отношения», — отмечает СМИ.

Далее издание утверждает, что 12 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с лидером Общества венгерской культуры Закарпатья и заодно кандидатом в депутаты Рады Василием Брензовичем в здании бывшего монастыря «Кармелита» в Будайской крепости Будапешта. Отмечается, что еще одним участником встречи был вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, ранее не раз заявлял о праве зарубежных венгров на автономию и двойное гражданство.

Также сообщается, что Виктор Орбан отметил упомянутую встречу в монастыре крайне лаконично: «Nekünk Kárpátalja az első» — «Для нас главное — Закарпатье».

В материале говорится, что Венгрия выдвинула 3 «своих» кандидата на мажоритарных участках в Закарпатье, но реальные шансы пройти в парламент Украины есть только у Брензовича, и поэтому Будапешт бросил все силы на решение этой принципиальной для себя задачи. Также издание предполагает, что, помимо желания иметь представительство в украинской Раде, Орбан «политическим штурмом» Закарпатья провоцирует президента Зеленского на новый виток конфликта.

«В конце концов, что он (Орбан) теряет? Отменят аккредитацию одного из его генконсулов или запретят въезд Сийярто или Гуйяшу — это дополнительно мобилизует электорат и позволит еще раз разыграть карту, мол, мы хотим помочь венгерской общине и Закарпатью, поддержать, а Киев — нож в спину… Трудно сказать, что может уберечь Киев и Будапешт от очередного обострения в ситуации, когда одна из сторон откровенно провоцирует, а другая — только традиционно игнорирует эти провокации. Тем более в ситуации, когда даже без выборов остается целый клубок нерешенных проблем», — резюмирует украинское издание.