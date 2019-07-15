Удомля, Тверская область, 15 июля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Центр обработки данных (ЦОД) «Калининский» (первый опорный ЦОД госкорпорации «Росатом») станет основой для развития ИТ-инфраструктуры национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», что позволит реализовать стратегические государственные программы, защитит добросовестных предпринимателей от искаженной конкуренции с незаконопослушными участниками рынка, и создаст комфортные условия для развития бизнеса в России.

Atomdata.ru ЦОД «Калининский»

Как сообщает департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом», оператор системы Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разместил ее в ЦОД «Калининский». Эта работа проводится в рамках решения о создании в России Единой системы маркировки и прослеживания товаров для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции, принятом в 2017 году.

ЦОД «Калининский» отличается беспрецедентным уровнем обеспечения физической и информационной безопасности по стандартам атомной отрасли, что соответствует требованиям к уровню безопасности критически-важных государственных информационных систем. В отличии от других дата-центров, ЦОД «Калининский» обеспечивает бесперебойное электропитание напрямую от Калининской АЭС, что выводит надежность инфраструктуры на новый уровень.

В рамках проекта, эксплуатирующей службой ЦОД (АО «КОНСИСТ-ОС») для ЦРПТ были развернуты вычислительные мощности, система контроля доступа и система видеонаблюдения. Для повышения уровня поддержки системы, было организовано размещение дежурной смены инженеров ЦРПТ в ЦОД Калининский.

Планируется, что к 2024 году маркировка товаров станет сплошной: ЦРПТ запустит в России единую систему прослеживания жизненного цикла товаров — от производства товара, до его продажи потребителю — и интегрирует ее с наднациональной системой в Евразийском экономическом союзе.

Первый ЦОД в сети дата-центров проекта «Менделеев» — ЦОД «Калининский», построен на площадке Калининской АЭС вблизи г. Удомля Тверской области. Масштаб ЦОД «Калининский» позволяет отнести его к крупнейшим ЦОД в России и Европе. Общая мощность дата-центра составила 80 МВт. Первая очередь — 48 МВт (3-и здания ЦОД и административные здания) была сдана в коммерческую эксплуатацию в 2018 году, вторая очередь — 32 МВт — для площадки под размещение модульных/контейнерных ЦОД. Всего по проекту «Менделеев» — 6 подготовленных площадок в России под размещение модульных/контейнерных ЦОД общей мощностью 335 МВт.