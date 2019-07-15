Москва, 15 июля, 2019, 17:18 — ИА Регнум. России и Грузии навязывают чужие сценарии, но Россия в своих отношениях с этой страной будет опираться на уважении к народу. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в ходе встречи с грузинскими парламентариями.

Council.gov.ru Константин Косачев

«Не могу отделаться от ощущения, что это чужие сценарии, которые навязываются нашим странам, нашим народам радикальными силами внутри Грузии и внешними силами, которые за ними, скорее всего, стоят», — сказал Косачёв.

Сенатор напомнил слова президента РФ Владимира Путина об уважении к грузинскому народу.

«Это та основа, на которую мы должны опираться, чтобы работать вместе», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Россию приехала группа оппозиционных грузинских парламентариев для встречи с российскими парламентариями. В Госдуме прошло заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия. Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также в заседании участвуют депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.