Калуга, 15 июля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В Калуге 15 июля на рабочей планёрке в городской управе представили нового главного архитектора областного центра, 44-летнего Алексея Комова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, ранее Комов занимался вопросами архитектуры в крупнейших городах Крыма.

Kaluga-gov.ru Главный архитектор Калуги Алексей Комов

Член президиума Союза архитекторов России и член Союза дизайнеров России, лауреат и участник российских и международных конкурсов Алексей Комов является автором более 60 реализованных проектов и, в частности, основателем выставочного проекта «Курортоград», посвященного архитектурной традиции Крыма.

В Калуге новому главному архитектору видимо в первую очередь предстоит заняться подготовкой города к 650-летнему юбилею. Напомним, в Калуге не было главного архитектора города с декабря 2015 года.