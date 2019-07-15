Солнечногорск, Московская область, 15 июля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. 15 июля Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко обсудила с участниками «Территории смыслов» стремления и будущее молодого поколения россиян.

Пресс-служба образовательного форума «Территория смыслов» Валентина Матвиенко обсудила с участниками «Территории смыслов» стремления и будущее молодого поколения россиян

В своем выступлении Валентина Ивановна отметила, как много молодых людей присутствует на смене: «Здесь лучшие в своей профессии, лидеры мнений, самые активные».

Она пояснила, что государство рассчитывает именно на таких людей и старается давать максимум возможностей для раскрытия потенциала каждого. Это и форумы, и гранты, и различные программы.

Особенно она выделила конкурс «Лидеры России»: «Замечательный проект, который охватил всю нашу страну и создает реальные социальные лифты для талантливой молодежи».

Во время оживленной дискуссии участники обсудили со спикером вопросы, касающиеся зарплат педагогов, инклюзивное образования в вузах, мотивацию молодежи к труду, качество образования в отдаленных районах страны, студенческие движения и ограничения в интернете.

Отвечая на вопрос о разнице в зарплатах региональных и столичных учителей, она отметила, что эта проблема связана с дифференциацией в уровне жизни городов, но постепенно будет решена — при распределении бюджета необходимо уравнивать показатели в заработных платах.

Инклюзивное образование в высших учебных заведениях также будет взято под контроль государства. «Сейчас мы имеем дистанционное обучение, но оно не заменит живое общение с преподавателем», — подчеркнула она.

При обсуждении мотивации молодежи к работе спикер пояснила, что для достижения высот в любой деятельности необходимо терпение, усидчивость и труд: «Если вы не будете полностью отдавать себя делу, которым занимаетесь, то никогда не добьетесь в нем успеха».

За решение вопроса о том, как привлечь к работе в отдаленных районах учителей, по словам Валентины Матвиенко, ответственны министерства просвещения и науки и региональные власти — они должны создавать условия для работы педагогов.

При этом она назвала недопустимым закрывать школы в селах и поселках городского типа при уменьшении количества проживающих там людей. На предложение участника создавать на базе таких школ образовательные центры не только для детей, но и взрослых, спикер отметила, что на решение данной проблемы влияет ухудшение демографии, и что в задачах власти «не допустить обезлюживания наших территорий».

В обсуждении участники также коснулись темы технологий, а точнее, ограничений в интернете и запрета на использование смартфонов в школах. По мнению Валентины Ивановны, интернет закрыть невозможно, но поскольку он может являться источником угроз социальной жизни страны, государство вправе принимать законы для защиты от них. Вопрос об использовании телефонов в школах не имеет четкого ответа, и в разных учебных заведениях он будет решаться по-разному.

На вопрос «Что такое счастье?» Валентина Матвиенко ответила, что универсального определения нет. Есть фундаментальные основы счастья. У разных поколений в разные времена, у каждого народа и человека оно свое. Фундаментальные основы едины — семья, дети, родители.

Подводя итог, спикер отметила, что стремление человека к счастью — это один из смыслов жизни.

«Чтобы быть счастливым, человеку нужны возможности для самореализации. И главная задача государства — создать все условия для этого. Это важно, так как самая главная инвестиция — вклад в людей и развитие. Страна станет лидером, если обладает конкурентным человеческим капиталом», — заключила она.

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