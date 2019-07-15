Киев, 15 июля, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Кровавый пастор» Турчинов

В интервью местными СМИ Турчинов сказал, что не следует возвращаться к «парадигме 2013−2014 годов», а именно к тому, чтобы ситуация «вышла из-под контроля». Потому что сейчас «запас прочности», который есть у Украины, «невелик».

Кроме того, он призвал новые власти страны отказаться от «неадекватного популизма», то есть от обещаний быстро закончить войну в Донбассе, «люстрировать полстраны» или совершить экономический прорыв, одновременно с этим снижая тарифы и повышая пенсии.

Другими словами, Турчинов говорит, что к концу пребывания у власти Виктора Януковича у Украины был больший запас прочности, нежели после пяти лет у власти Петра Порошенко и самого Турчинова.

Одновременно с этим Турчинов заявляет, что те самые лозунги, под которыми Порошенко пять лет назад пришёл к власти (о войне, люстрации и экономике) — это «неадекватный популизм».

Государственный переворот в пользу группы олигархов, западных посольств и местных нацистов уже произошёл, напоминает Турчинов, и теперь нужно консервировать сложившуюся ситуацию, а не устраивать новые перевороты.

Да, но только кто будет слушать эти его призывы? — сам же Турчинов и приложил руку к тому, чтобы ситуация на Украине была агрессивно-взвинченной, а проигравшие на выборах партии совершенно спокойно рассматривали майдан как вполне подходящий способ получения власти.

Турчинов обращается не к согражданам, которые всегда были ему безразличны (иначе он не участвовал бы в перевороте и не начинал бы гражданскую войну) — он обращается к управляющим Украиной меньшинствам и предлагает им решать вопросы без раскачивания лодки, потому что до ватерлинии уже совсем близко.

Но ведь именно Турчинов и Порошенко и создали тот климат, при котором страна — ничто, а власть — все; и нет ничего удивительного в том, что действующая власть угрожает люстрировать предшественников для роста рейтинга и избавления от конкурентов, а бывшая власть за чашечкой львовского кофе поговаривает о новом перевороте.

Жить в полном отрыве от интересов страны и сограждан, сосредоточив внимание на сваре вокруг получения и сохранения власти, можно довольно долго, но не бесконечно.