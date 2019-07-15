Гонолулу, США, 15 июля, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Сотни демонстрантов собрались у подножия самой высокой горы Гавайев в знак протеста против строительства гигантского телескопа на земле, которую коренные гавайцы считают священной, 15 июля передает Mail Online .

Tristan Schmurr Обсерватория Мауна-Кеа

Официальные лица и местные чиновники перекроют дорогу к вершине Мауна-Кеа в понедельник, 15 июля, чтобы грузовики, перевозящие строительную технику, могли беспрепятственно добраться до вершины.

Чиновники заявили: кто осмелится нарушить закон, будет привлечен к ответственности.

Протестующие, которые перекрыли дорогу во время предыдущих попыток начать строительство, были арестованы. Ученые надеются, что мощный телескоп в этой точке земли поможет астрономам заглянуть в прошлое сразу после Большого Взрыва и ответить на фундаментальные вопросы о Вселенной. Однако коренные гавайцы считают землю святой, местом поклонения и царства богов. Они объявили район, который находится далеко от шоссе на пересечении с горной подъездной дорогой, местом убежища и безопасности. «Это Родина гавайцев», — сказал Килоха Пишотта, один из лидеров протеста. Этот проект уже был отложен на несколько лет посте судебных тяжб и демонстраций с участием актера из фильма «Аквамен» Джейсона Момоа, гавайца по происхождению, противника телескопа. Ученые выбрали Мауна-Кеа в 2009 году после пятилетнего поиска идеального места по всему миру. Строительство остановлено в апреле 2015 года после того, как протестующих арестовали. Вторая попытка возобновить строительство несколько месяцев спустя закончилась новыми арестами и отступлением строительных бригад. Верховный суд Гавайев постановил, что строительство законно, разрешение получено, и государство дало компании, в составе которой — университеты Калифорнии и Канады, с соучастием Китая, Индии и Японии, зеленый свет, чтобы возобновить строительство. По свидетельству ученых Гавайского университета, древние гавайцы считали расположение капу священным: только высокопоставленные вожди и жрецы имели право совершать долгий путь к вершине Мауна-Кеа над облаками. Сегодня университет арендует землю у государства для существующих телескопов и обсерваторий. Дорога, построенная для доступа телескопа десятилетия назад, используется тысячами туристов и местных жителей каждый год, включая коренных гавайцев, которые идут туда молиться.

Сторонники гигантского телескопа стоимостью 1,4 миллиарда долларов считают, что ультрасовременный аппарат не только сделает возможным важные научные открытия, но и будет образовательно и экономически полезен Гавайям. Главное зеркало телескопа будет в 98 футов (30 метров) в диаметре; он будет в три раза шире самого большого в мире телескопа видимого диапазона и в девять раз больше по площади. Губернатор Дэвид Иге сказал, что невооруженные подразделения Национальной гвардии будут привлечены для перевозки персонала и оборудования и обеспечения в необходимых местах застав, но они не будут использоваться правоохранительными органами при проведении запланированных протестов. В ходе пресс-конференции Иге сказал, что он «уважает право людей на протест», пока митингующие ведут себя в рамках закона. «По мере начала строительства нашим приоритетом номер один является обеспечение безопасности всех», — сказал г-н Иге, добавив, что он хочет убедиться, что строительные рабочие и водители грузовиков имеют беспрепятственный доступ к месту телескопа.