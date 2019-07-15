Киев, 15 июля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в настоящий момент превысили 14,5 млрд кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Соответствующую информацию обнародовал оператор газотранспортной системы Украины — госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 июля.

Согласно источнику, после завершения отопительного сезона запасы газа в украинских хранилищах увеличились на 65,6%.

Также «Укртрансгаз» информирует, что запасы газа в ПХГ Украины сейчас на 21,5% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 46,8%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у «Нафтогаза» есть все возможности закачать в подземные хранилища не менее 20 млрд кубометров газа на зиму, причем по «приемлемой цене».

Гройсман отметил, что этот газ можно будет использовать в осенне-зимний период и не повышать цену для потребителей, добавив, что сейчас общемировая тенденция состоит в снижении цен на газ.

Также отметим, что обычно на Украине закачивают к зиме 16−17 млрд кубометров топлива, но в этом году намерены закачать 20 млрд кубов, поскольку в Киеве ожидают масштабный энергетический кризис из-за завершения договора с Россией на транзит газа.

В конце июня глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что госкомпания уже в августе может остановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища, если не найдет соответствующее финансирование.