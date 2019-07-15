Краснодар, 15 июля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Департамент ветеринарии Краснодарского края опроверг информацию о сокрытии вспышек заболеваний сельскохозяйственных животных на территории региона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 15 июля.

Хаим Сутин. Свиньи. 1940

«Сегодня в ряде СМИ прошла информация о якобы отсутствии должного контроля над эпизоотической ситуацией на территории Кубани. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, на территории края в 2018 году и с начала 2019 года африканская чума свиней регистрировалась дважды, в Тимашевском и Курганинском районах.

«Кроме того, за указанный период специалистами государственной ветеринарной службы края было обнаружено шесть инфицированных объектов, один из которых выявлен в дикой фауне города Горячий Ключ. Данные очаги и инфицированные объекты выявлены в результате проводимой государственной ветеринарной службой Краснодарского края лабораторно-диагностической работе. При получении положительных результатов лабораторных исследований оперативно накладывались ограничительные мероприятия (карантин). Мероприятия в очагах были проведены своевременно и завершены в установленные сроки», — говорится в сообщении.

В департаменте ветеринарии настаивают: в ходе расследования причин возникновения африканской чумы свиней нарушений по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) выявлено не было.

Что касается бруцеллеза и лейкоза, то, по данным ведомства, в адрес департамента ветеринарии края не направлялась информация о выявлении больных животных с подтвержденным диагнозом для принятия мер реагирования.

Отметим, ранее Россельхознадзор сообщил о выявлении фактов сокрытия вспышек заболевания животных на территории Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Также сообщалось о том, что ветеринарные службы в регионах допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных.