Москва, 15 июля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Если власти РФ в самом деле решатся понизить экспортную пошлину на нефть, это может привести к тому, что на внутреннем рынке РФ будет больше бензина, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящем понижении экспортной пошлины со 100,3 доллара за тонну до 94,1 доллара.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Это вопрос сложный, потому что надо смотреть на все ценовые модели, — сказал Хазин. — Дело в том, что ключевая специфика российской модели — так называемый налоговый манёвр — состояла в том, чтобы вместо того, чтобы держать высокую экспортную пошлину на бензин и низкие акцизы, правительство сделало низкую экспортную пошлину и высокие акцизы».

Это, по словам экономиста, было ошибочное, либеральное решение, навязанное России Международным валютным фондом.

«Как следствие, у нас бензина на внутреннем рынке теперь не хватает, так как его экспортируют, — сказал Хазин. — Как на этой модели скажется понижение экспортной пошлины на сырую нефть, сказать очень сложно. Теоретически может случиться так, что продавать сырую нефть станет невыгодно, и поэтому её начнут перерабатывать в бензин, и его на внутреннем рынке станет больше. А может быть наоборот — раз экспортные пошлины стали ниже, то надо увеличивать объёмы производства и экспорта сырой нефти».

Кроме того, Хазин предположил, что, возможно, правительство РФ обнаружило, что экспортировать нефть стали меньше, и в результате совокупный объём пошлин тоже сократился.

Напомним, как сообщало ТАСС, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2019 года, согласно расчётам Минфина РФ, понизится на 6,2 доллара и составит 94,1 доллара за тонну.