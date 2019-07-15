Киев, 15 июля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за неделю до парламентских выборов сохраняет «уверенное и практически безальтернативное» лидерство, но электоральная динамика такова, что сформировать единоличное большинство в Раде следующего созыва этой политсиле вряд ли удастся.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое мнение сегодня, 15 июля, выразил украинский политолог Николай Спиридонов, комментируя актуальные результаты соцопросов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что за второе место ражаются сразу три политические силы — «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Идут довольно плотно, и многое решит мобилизация избирателей. Кто сможет лучше мобилизовать свои сторонников — тот и будет на коне», — подчеркивает Спиридонов.

А вот прохождение партии «Голос» в Верховную раду, по мнению специалиста, в настоящий момент уже далеко не однозначно.

«Рейтинг просел и думаю, что главная причина — излишняя публичность Вакарчука. Чем больше он говорит, тем больше подставляется и выставляет себя в сомнительном свете», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что согласно рейтингам исследовательской кампании Active Group партия «Слуга Народа» на досрочных выборах получает 30,6% голосов (39,2% из числа тех, кто определился со своим выбором), «Оппозиционная платформа — За жизнь» 9,7% (12,5%), «Европейская Солидарность» 7,6% (9,7%), «Батькивщина» 7,1% (5,6%), «Оппозиционный блок» 4,1% (5,3%), «Голос» 3,7% (4,8%).

Вместе с тем, сегодня были опубликованы данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 5−11 июля 2019 года. Согласно этому соцопросу, также лидирует «Слуга народа» (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать). Кроме того, за партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерены проголосовать 9,7% всех респондентов (12,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился), за партию «Голос» — 7,0% и 8,8%, за партию «Европейская Солидарность» Порошенко — 6,1% и 8,3%, за «Батькивщину» — соответственно 6,1% и 7,0%.