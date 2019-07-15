Москва, 15 июля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по природным ресурсам обсудит мор пчел, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Экстренное совещание пройдет 16 июля с пчеловодами, фермерами из разных регионов и ответственными ведомствами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

В десятках регионах России были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Все это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты, отмечают в комитете.

Вместе с тем полномочия по пестицидам переданы в Минэкономразвития.