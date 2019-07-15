Москва, 15 июля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Законопроект о пониженной ставке налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 18 июля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Ягоды

«Законопроект, который снижает до 10% НДС на плодово-ягодные культуры, внесли руководители всех политических фракций Госдумы, его принятия ждут российские садоводы и фермеры. 18 июля законопроект в приоритетном порядке будет рассмотрен в первом чтении», — заявил Володин.

Он напомнил, что о необходимости таких изменений ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями садоводческих хозяйств. Тогда же президент поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») сообщил, что депутаты планируют принять закон до конца весенней сессии, то есть до 25 июля, чтобы он как можно быстрее вступил в силу.