Симферополь, 15 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Планы Бахрейнской инвестиционной компании вложить в развитие инфраструктуры Крыма 500 млн евро подтвердил 15 июля сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

Дмитрий Налбандян. Бахчисарай. 1980

«Сейчас мы, действительно, ведем переговоры с Бахрейном по нескольким проектам. Их представители уже несколько раз побывали в Крыму с бизнес-миссией, в последний раз на ЯМЭФ в апреле этого года. Тогда же они посетили несколько крупных предприятий полуострова и нашли для себя пару-тройку интересных направлений», — написал на своей странице в Facebook Назаров.

Он добавил, что по итогам первого раунда переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве, в настоящее время ведется подготовка к новой встрече, на которой, как предполагается, будут обсуждать детали инвестпроектов.

Андрей Назаров «Бахрейн серьезно заинтересован в сотрудничестве, поэтому речь идет не об одноразовом вложении, а о цепочке проектов. Первый пакет планируем согласовать в ближайшие несколько месяцев».

Название компании, как и конкретные проекты, пока не называются.

Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.