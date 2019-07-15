Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма
Симферополь, 15 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Планы Бахрейнской инвестиционной компании вложить в развитие инфраструктуры Крыма 500 млн евро подтвердил 15 июля сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.
Он добавил, что по итогам первого раунда переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве, в настоящее время ведется подготовка к новой встрече, на которой, как предполагается, будут обсуждать детали инвестпроектов.
Название компании, как и конкретные проекты, пока не называются.
Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.